السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية



الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد " بلغني نبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".

// انتهى //

00:27ت م

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الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.وقال سمو ولي العهد " بلغني نبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل".// انتهى //00:27ت م0290

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