السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي المستشارة الألمانية في ضحايا حادث الحافلة السياحية



الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.

وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الألماني الصديق ألم هذا المصاب، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

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الرياض 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لدولة الدكتورة أنجيلا ميركل المستشارة الاتحادية لجمهورية ألمانيا الاتحادية في ضحايا حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية.وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ حادث الحافلة السياحية الذي وقع في جزيرة ماديرا البرتغالية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك دولتكم والشعب الألماني الصديق ألم هذا المصاب، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة راجين للمصابين الشفاء العاجل وأن لا تروا أي مكروه".// انتهى //00:26ت م0289

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