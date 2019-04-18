السعودية اليوم / اختتام فعاليات أسبوع "الإبداع البلدي" بالحدود الشمالية



عرعر 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

اختتمت اليوم فعاليات أسبوع "الإبداع البلدي" الذي تنظمه أمانة منطقة الحدود الشمالية، تزامنًا مع أسبوع الإبداع العالمي لعام 2019 م، بمجمع عرعر مول.

وأوضح أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري، أن الفعاليات التي استمرت لمدة 5 أيام، تأتي لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع لتحسين الخدمات البلدية، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، مشيرا إلى أن فعاليات "أسبوع الإبداع البلدي"، تضمنت ورش عمل وحلقات حوار مباشر مع المستفيدين لطرح واستعراض ومناقشة الأفكار الإبداعية, التي تقدم من مختلف شرائح المجتمع, إضافة إلى معارض وأركان تعريفية تفاعلية ومسرح الطفل ومسابقات مختلفة، تهدف إلى إبراز الأفكار الإبداعية من داخل وخارج القطاع البلدي، والعمل على تبنيها وإشراك جميع شرائح المجتمع في تطوير أعمال القطاع البلدي.

وقدم المهندس الشمري شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه للقطاع البلدي في جميع المحافظات والمدن بالمنطقة ، كما شكر جميع الجهات المشاركة من مؤسسات حكومية وأهلية وفرق تطوعية وكل من أسهم في الفعاليات.

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