عبدالمهدي يبحث مع الزياني تعزيز العلاقات العراقية الخليجية

التقى عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء العراقي، في مقر إقامته بالعاصمة السعودية الرياض، الخميس، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد رئيس الوزراء العراقي بالدور الفاعل الذي يقوم به مجلس التعاون لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك في المجالات كافة، منوها بالدور البناء الذي تقوم به الأمانة العامة لمجلس التعاون.



وأعرب عن أمله في أن تشهد العلاقات العراقية الخليجية مزيدا من النمو والتطور لما فيه الخير والمنفعة لشعوب المنطقة، وبما يعزز أمنها واستقرارها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور الزياني عن تهانيه لرئيس مجلس الوزراء العراقي على توليه رئاسة الحكومة العراقية في هذه المرحلة المهمة، متمنيا له التوفيق والنجاح لتحقيق تطلعات الشعب العراقي، مشيدا بالنجاح الذي حققه العراق في دحر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشاد الزياني بالجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس التعاون والعراق لتعزيز وتطوير علاقات التعاون المشترك وفق الآليات المعتمدة، منوها بالتنسيق المتواصل بين الأمانة العامة ووزارة الخارجية العراقية، مثمنا اللقاءات المشتركة التي تمت بين الجانبين، وما تم التوصل إليه من أفكار ورؤى طموحة لتعميق التعاون وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.





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ويأتي اللقاء على هامش زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي للسعودية، التي جاءت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

والتقى رئيس الوزراء العراقي، خلال زيارته التي بدأت الأربعاء وتستمر يومين، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بما يعزز وحدة الصف العربي والعمل العربي المشترك.

والأربعاء، بدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة إلى الرياض على رأس وفد يضم 11 وزيرا، و68 مسؤولا حكوميا، وأكثر من 70 رجل أعمال.

واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.

وفي يونيو/حزيران 2017، زار رئيس الوزراء العراقي حينها حيدر العبادي السعودية، واتفق على تأسيس "مجلس تنسيقي" للارتقاء بالعلاقات إلى "المستوى الاستراتيجي"، الذي انعقد مرتين كان أحدثها مطلع الشهر الجاري.