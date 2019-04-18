شكرا لقرائتكم أوبريت وأفلام وثائقية بحفل نادي انبثاق الشبابي بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-18 أوبريت وأفلام وثائقية بحفل نادي انبثاق الشبابي بأحد رفيدة متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحد رفيدة أقام نادي انبثاق الشبابي مساء أمس الأربعاء الحفل الختامي لأنشطته لهذا العام 1440هـ وذلك برعاية محافظ أحد رفيدة الأستاذ متعب بن ناصر المتعب. انطلق الحفل على مسرح بلدية محافظة أحد رفيدة بحضور محافظ أحد رفيدة ورؤساء الدوائر الحكومية ومدير مركز التنمية الاجتماعية بخميس مشيط وعدد من رجال الأعمال. Advertisements وشهد الحفل تقديم فقرات عديدة ما بين فنون الإلقاء وأوبريت والأفلام الوثائقية التي أعجبت الحضور، كما تم توزيع الهدايا وشهادات التقدير على الحضور، وتكريم صحيفة “متابعات الخليج 365“.









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