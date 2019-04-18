2019-04-18

صفعة على وجه الإعلام الممول من قطر.. كسرة خبز بمرق العزة أحب من كنوز الدنيا

متابعات الخليج 365 - الرياض

ندد الصحفي الموريتاني، بادو ولد محمد فال، رئيس مركز التواصل الإعلامي العربي الإفريقي بالإعلام المأجور الممول من قطر.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، عندما تغرد لصالح قطر تصبح نجما إعلاميا تتلقف الجزيرة تغريداتك ثم تقبض الثمن مالا وشهرة.

وأضاف “أنا أحترم حروفي.. لا أبحث لا عن شهرة ولا عن مال.. لذلك سخرت مداد قلمي للدفاع عن روح أمتي ورمز عزتي السعودية بأرضها وحكامها وشعبها.. كسرة خبز حاف أغمسها بمرق عزة نفسي أحب إلي من كنوز الدنيا”.

إعلام مأجور

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الجدير بالذكر أن قطر تدعم وتمول العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لبث السموم ضد دول الخليج وقامت بإثارة الفتن والقلاقل بين الأشقاء في العالم العربي.

ويكفي أن تلقي نظرة على الأوضاع في اليمن أو السودان أو ليبيا وسوريا، لترى تأثير الإعلام الممول والمدعوم من قطر.

ويندد مواطنو هذه الدول بتدخلات الإعلام القطري ورأس حربته الجزيرة في إثارة الفتن وبث السموم للترويج للشائعات.

كفوا أذاكم

ويطالب مواطنو هذه الدول من قطر وإعلامها أن يكفوا أذاهم لنشر الاستقرار واستعادة الأمن والأمان المفقود، ويكفي فقط أن تلقي نظرة على سوريا ، لترى حطام دولة بعد أن كانت في مصاف الدول العربية المتقدمة من الناحية الاقتصادية.

وجاء تدخل قطر بإعلامها وأموالها لإثارة الفتن بين الأشقاء ليبدأ الاحتراب، والاقتتال الداخلي، ويكون متابعات الخليج 365 هو الضحية، لتجد أكثر من 20 مليون مهاجر بين الداخل والخارج، فضلا عن تحطيم مدن بأكملها، فهل تكتفي قطر من هذا الدمار أم تستمر في غيها وبغيها لإثارة الفتن والمؤامرات بين الأشقاء العرب؟