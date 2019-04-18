محافظ الحناكية يرعى جائزة مكتب التعليم للأداء المتميز والموهبة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-المدينة-سمير اللهيبي

رعى محافظ الحناكية ،راشد بن عبدالله القحطاني، حفل تكريم فرسان جائزة مكتب التعليم بالحناكية للأداء المتميز والموهبة في دورتها السادسة للعام الدراسي ١٤٤٠/١٤٣٩ والذي اقيم في قاعة لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية ،وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بالحناكية موسى بن عوض المخلفي .

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وفور وصول المحافظ أستهل الحفل بالقرآن الكريم تلا ذلك عرض لبعض منجزات ومبادرات المكتب والمدارس التابعة له والتعريف بالجائزة وفروعها، بعدها القى, مدير مكتب التعليم بالحناكية موسى بن عوض المخلفي ،كلمة اشار فيها بأن الجائزة جاءت تحفيزًا للميدان التربوي وبث روح التنافس بين المدارس ومنسوبيها و تكريم الطلاب والمعلمين وقادة المدارس الفائزين بالجائزة.

‎اوضح مدير مكتب تعليم الحناكية ،أن مكتب التعليم بمحافظة الحناكية شرع في تنفيذ الخطوات الإجرائية لنشر ثقافة التميز بين منسوبي المكتب في وقت مبكر ،ودعوة جميع شاغلي الوظائف التعليمية والموهوبين من الطلاب، للترشح للجائزة في دورتها السادسة ، ودراسة ملفاتهم وتحكيم أعمالهم وفق معايير التميز التي حددتها اللجنة المنظمة للجائزة ،

‎مشيرًا بأن السير على طريق التميز ، هو ما تصبوا إليه أهداف الجائزة

وفي ختام الحفل تسلم الفائزين جوائزهم من راعي الحفل والتقطت معه الصور التذكارية .