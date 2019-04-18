إلزام آباء بدفع 84 مليونا نفقة لأبنائهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ألزمت محاكم ودوائر التنفيذ 6559 ممتنعا عن النفقة، بدفع 84 مليون ريال نفقة أبناء، خلال العام الحالي 1440، وتوعدت المماطلين بإجراءات صارمة تكفل حقوق المحضونين.

وبحسب منصة ذكاء الأعمال الرقمية في وزارة العدل، تصدرت مكة المكرمة قائمة الطلبات المقدمة إلى محاكم ودوائر التنفيذ المتعلقة بأحكام النفقة بـ2238 طلبا، بقيمة 27 مليون ريال.

ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في وقت سابق، المحاكم بمعاملة الممتنعين عن أداء نفقة الأطفال المقررة شرعا كالمعنفين لهم في العقوبات، وفقا لنظام حماية الطفل.

واتخذت الوزارة والمجلس جملة من القرارات والتعديلات والإجراءات التي تدعم الأم الحاضنة، والهادفة في أساسها لحماية الأسر من التشتت بعد الانفصال، إضافة إلى تسهيل وتسريع الإجراءات التي قد تتسبب في تعطيل مصالح الأبناء والأمهات الحاضنات.

وحددت العدل ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، ولا سيما ما يتعلق منها بالنفقة.

طلبات أحكام النفقة بالمناطق

مكة المكرمة 2238 طلبا بقيمة 27 مليون ريال

الرياض 1751 طلبا بقيمة 27 مليون ريال

الشرقية 985 طلبا بقيمة 10.8 ملايين ريال

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المدينة المنورة 493 طلبا بقيمة 4.4 ملايين ريال

القصيم 272 طلبا بقيمة 3 ملايين ريال

عسير 219 طلبا بقيمة 4.1 ملايين ريال

جازان 180 طلبا بقيمة 3.1 ملايين ريال

تبوك 141 طلبا بقيمة 1.2 مليون ريال

الجوف 93 طلبا بقيمة 1.6 مليون ريال

حائل 83 طلبا بقيمة 443 ألف ريال

الحدود الشمالية 41 طلبا بقيمة 332 ألف ريال

الباحة 42 طلبا بقيمة 910 آلاف ريال

نجران 21 طلبا بقيمة 62 ألف ريال