7 شركات تتنافس على وجبات حجاج جنوب آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

تتنافس 7 شركات أغذية تقدم وجبات مسبقة التجهيز للظفر بنسبة 30% من حجاج مؤسسة جنوب آسيا وتقديم وجبات الإعاشة خلال موسم حج هذا العام، وأتاحت المؤسسة لمكاتب الخدمة الميدانية البالغ عددها 140 مكتبا التعرف على المنتجات للوجبات الثلاث الفطور والغداء والعشاء خلال المعرض الذي نفذ أمس الأول بمقر المؤسسة بحي الرصيفة.

Advertisements

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج جنوب آسيا الدكتور رأفت بدر أن المؤسسة تستهدف أن تكون 30% من وجبات حجاجها مسبقة التحضير.

وأبان أن 44 مكتب خدمة ميدانية يشارك من مجموع 140 مكتبا في الاستفادة من هذه الوجبات بعد زيادة النسبة لمسبقة التحضير من قبل الوزارة إلى 30% من مجموع الوجبات بعد أن كانت 15% العام الماضي، وأتاحت المؤسسة لمكاتب الخدمة الميدانية اختيار الوجبات المناسبة لحجاجهم بحضور مكتب شؤون الحجاج للاتفاق على الأفضل.

وأضاف بدر أن الوجبات الساخنة مسبقة التحضير يشترط أن تكون مصنوعة في مكة أو إحدى الدول المجاورة أو في بلد الحاج نفسه، مشيرا إلى أن طريقة تقديم الوجبات ستكون بطريقة مميزة ولا يكون هناك تأخير في وقت تقديمها، ومن الأفضل أن تقوم المكاتب بتقديمها في مساكن الحجاج قبل ذهابهم للمشاعر ليتعود عليها الحجاج ويتقبلوها في مخيماتهم بالمشاعر، مقترحا أن يكون هناك تنظيم في تقديم الوجبات للحجاج وتوزيع أماكن محددة لخدمتهم، مضيفا أن المؤسسة ستشرع هذا العام في إنشاء 10 مطابخ مركزية ذات طابقين لتشمل مواقع للتخزين ومكانا للطبخ وسكنا للعمالة.