ربط دوام المعلمين بعودة الطلاب إلى مدارسهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن تكون عودة المعلمين والمعلمات إلى مدارسهم مرتبطة بعودة الطلاب إلى مقاعدهم الدراسية مع بداية العام الدراسي المقبل، والتعديل على قرار عودتهم السابق ليصبح بعد عيد الأضحى المبارك، داعيا إلى مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد بما في ذلك إدراك مقومات الرضا الوظيفي للأداء الميداني الفاعل.

ووفقا للتوجيه فقد جرى تعديل الفقرة رقم (13) من التقويم الدراسي بحيث تكون عودة منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مراحل التعليم العام عدا المعلمين الممارسين للتدريس في 17/‏12/‏1440 مع مراعاة أن يكون لكل مدرسة ضابط اتصال للتواصل معه عند الحاجة وتزود الجهات المعنية في إدارات التعليم بأسمائهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الالكتروني.

وأكد أنه عدا ما ورد من تعديل من خلاله يستمر العمل بما ورد في تعميم التقويم الدراسي التفصيلي للعام الدراسي1439/‏1440 رقم 142658 الصادر في 27/‏10/‏1439.

وشدد وزير التعليم على أن مراعاة الجوانب الداعمة والمحفزة للمعلم لاستقبال سنة دراسية جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الجاد يعد أحد أبرز الأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها لاكتمال عمل المنظومة التعليمية بشكل ينعكس على مستوى الرضا العام عن المدرسة والطالب، وكذلك البيت كشريك أساس ومسهم في بلورة الأهداف والنتائج.

تعديلات مواعيد العودة:

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تعديل الفقرة رقم (15) بحيث تكون عودة المعلمين الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي

1441 / 1442

الأحد 24 / 12 / 1440

تعديل الفقرة (16) بحيث تكون عودة المعلمين والمعلمات المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز

الأحد 2 / 1 / 1441

تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية غير المدرسية لتكون الإجازة السنوية للفئتين الثالثة والرابعة ابتداء من نهاية دوام الاثنين 8 / 9 / 1440 وتكون عودتهم

الأحد17 / 12 / 1440