السعودية والعراق يعززان التعاون باستثمار الإمكانات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض أمس الأول، مع رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي الذي يزور المملكة حاليا، مستجدات الأوضاع في المنطقة، كما تم استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين الشقيقين وفرص تطويرها.

وصافح رئيس الوزراء العراقي في بداية اللقاء الأمراء والوزراء أعضاء الجانب السعودي، فيما صافح ولي العهد المسؤولين والوزراء أعضاء الوفد الرسمي العراقي.

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وتم تبادل الأحاديث حول العلاقات السعودية العراقية، وعدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها ولي العهد ورئيس الوزراء العراقي بحضور وفدي البلدين. وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد برئيس الوزراء العراقي في بلده الثاني المملكة، منوها بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، فيما عبر رئيس الوزراء العراقي عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

كما تم خلال الجلسة استعراض جهود التعاون المشترك في نطاق المجلس التنسيقي السعودي العراقي، وبحث مزيد من الفرص الواعدة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

حضر جلسة المباحثات رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي (الوزير المرافق)، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضر الجلسة من الجانب العراقي وزير النفط ثامر الغضبان، ووزير المالية الدكتور فؤاد محمد حسين، ووزير الخارجية محمد الحكيم، ووزير التخطيط الدكتور نوري الدليمي، ووزير التجارة الدكتور محمد عبدالمجيد، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور قصي السهيل، ووزير الزراعة الدكتور صالح الحسني، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد العبيدي، ووزير الصناعة والمعادن الدكتور صالح الجبوري، ووزير الكهرباء الدكتور لؤي الخطيب، ووزير النقل المهندس عبدالله المالكي.