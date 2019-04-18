خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالتين خطيتين إلى الرئيس المصري وملك الأردن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة خطية إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبدالله الثاني بن الحسين.

وسلم الرسالة وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان خلال استقبال الملك عبدالله الثاني بن الحسين له في قصر الحسينية.

وحمل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

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كما بعث خادم الحرمين الشريفين رسالة خطية لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص السعودية على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري أمس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور عصام بن سعيد، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي «إن السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا على الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها».

كما أعرب السيسي عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.