محمد بن مسعود - الدمام - استجابة لدعوة منظمي الاحتجاجات أفاد شاهد من "رويترز" بأن حشوداً انضمت إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية اليوم (الخميس)؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. وأوضح أن المتظاهرين رددوا هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب"، و"سلطة مدنية... سلطة مدنية". وكان النشطاء الذين ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم قد دعوا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى احتجاج حاشد اليوم لتكثيف الضغط على المجلس. السودان.. حشود تتجمع في محيط وزارة الدفاع للإسراع بتسليم السلطة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18 أفاد شاهد من "رويترز" بأن حشوداً انضمت إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية اليوم (الخميس)؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. وأوضح أن المتظاهرين رددوا هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب"، و"سلطة مدنية... سلطة مدنية". وكان النشطاء الذين ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم قد دعوا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى احتجاج حاشد اليوم لتكثيف الضغط على المجلس. Advertisements 18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440 11:31 PM استجابة لدعوة منظمي الاحتجاجات استجابة لدعوة منظمي الاحتجاجات أفاد شاهد من "رويترز" بأن حشوداً انضمت إلى اعتصام خارج مقر وزارة الدفاع السودانية اليوم (الخميس)؛ لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين. وأوضح أن المتظاهرين رددوا هتافات "الحرية والثورة خيار الشعب"، و"سلطة مدنية... سلطة مدنية". وكان النشطاء الذين ينظمون الاعتصام خارج مجمع وزارة الدفاع في الخرطوم قد دعوا منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى احتجاج حاشد اليوم لتكثيف الضغط على المجلس. ، السودان.. حشود تتجمع في محيط وزارة الدفاع للإسراع بتسليم السلطة ،

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