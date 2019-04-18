، النصر يسحق الفتح بخماسية.. و(موسى) أخيراً يزور الشباك ،

محمد بن مسعود - الدمام - استعاد الصدارة (مؤقتاً) وبفارق نقطة عن الهلال

تغلب فريق النصر الأول لكرة القدم على ضيفه الفتح بنتيجة كييرة "خماسية نظيفة" في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح عبدالرزاق حمد الله أولى أهداف اللقاء لفريقه النصر عند الدقيقة 27 من زمن الشوط الأول بعد تلقيه بينية داخل المنطقة ليسكن الكرة داخل الشباك.

وأضاف أحمد موسى الهدف النصراوي الثاني عند الدقيقة 38 بعد استقباله لكرة عرضية ليتلاعب بدفاع الفتح ويسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول تمكن جوليانو من إضافة الهدف الثالث للنصر.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقيقة 55 أضاف عبدالرزاق حمدالله الهدف النصراوي الرابع بعد تلقيه بينية من أحمد موسى ليضعها حمدالله في المرمى.

وفي الدقيقة 78 اختتم أحمد موسى مسلسل الأهداف النصراوية مضيفاً الهدف الخامس والأخير لفريق النصر بعد تجاوزه لحارس المرمى ليسكن الكرة في المرمى الخالي.