، الاتحاد يقترب من بر الأمان بثنائية بمرمى الاتفاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 28 من الدوري

قطع فريق الاتحاد شوطاً كبيراً نحو الهروب إلى بر الأمان بالمحافظة على حظوظه قائمة في البقاء الموسم القادم ضمن دوري المحترفين بعدما تغلب على ضيفه الاتفاق بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة ارتقى الاتحاد إلى المركز العاشر مؤقتاً برصيد 31 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند النقطة 33 بالمركز التاسع.

أتى التهديد الأول للضيوف على مرمى الاتحاد في الدقيقة العاشرة عندما تبادل الثلاثي الكويكبي والعكايشي وغوانكا الكرة بتمريرات قصيرة وصلت إلى هزاع الهزاع داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته لم تكن بالقوة المطلوبة ليتدخل فواز القرني وينقذ الموقف.

شهدت الدقيقة 31 أول أهداف اللقاء لأصحاب الضيافة حينما نفذ لاعبو الاتحاد جملة فنية وصلت إلى رومارينهو الذي هرب من الجهة اليسرى ليرسل كرة بالمقاس على رأس المتألق عبدالعزيز البيشي الذي طار له بالهواء وأودعها بطريقة جميلة داخل الشباك.

ورفض عبدالعزيز البيشي أن يكتفي بهذا الهدف في مرمى الاتفاق إذ أضاف هدفاً ثانياً بعد 8 دقائق مستغلاً تمريرة بينية من رومارينهو ليصوبها على طريقة الكبار في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى عبدالله الصالح معلنة عن ثاني الأهداف.

جاءت بداية الشوط الثاني سريعة وقوية من جانب أصحاب الضيافة الذين بادروا في البحث عن زيادة غلتهم التهديفية، حيث شكل هجومه بقيادة عبدالعزيز البيشي ورومارينهو وفيلانوفا قلقاً متكرراً على الدفاع الاتفاق، البداية كانت حينما حاول البيشي الوصول لشباك أصحاب الضيوف لكن كرته مرت بسلام بالدقيقة 55 ثم أضاع فيلانوفا فرصة هدف محقق بعدها بـ3 دقائق.

ولاح الأمل للاتحاد بإضافة ثالث الأهداف عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحته إثر إعاقة عبدالعزيز البيشي داخل منطقة العمليات، أسند أمر تنفيذها إلى التشيلي فيلانوفا لكن الأخير سدد كرة ضعيفة تمكن الحارس البديل محمد الحايطي من التصدي لها (67).

استشعر لاعبو الاتفاق الحرج وبدؤوا بشن الهجمات على مرمى الاتحاد من أجل تقليص النتيجة لكن محاولاتهم لم ترتق إلى مستوى الخطر، أبرزها بالدقيقة 75 عندما قدم فيليب كيش فاصلاً مهارياً داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة حولها فواز القرني إلى ركلة ركنية.

وبما أن المصائب لا تأتي فرادى فقد أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء بوجه لاعب الاتفاق حسين سالم إثر تدخله العنيف على مهاجم الاتحاد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.