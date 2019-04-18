، الإصابات تعصف بفريق الأهلي قبل مواجهة الوحدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أثبتت الأشعة التي أجراها ياسر المسيليم حارس الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي تعرضه لالتواء في الكاحل من الدرجة الثالثة، نتج عنه قطم كامل للرباط الخارجي للكاحل، وحاجته لـ (4) أسابيع من العلاج والتأهيل، كما أكدت الأشعة التي أجراها الكابتن حسين المقهوي عن تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الضامة وحاجته من 3 إلى 4 أسابيع من العلاج والتأهيل، فما بينت الأشعة التي أجراها الكابتن عبدالفتاح عسيري تعرضه لتمدد في العضلة الخلفية، وحاجته من أسبوع إلى 10 أيام من العلاج والتأهيل.

من جهة أخرى واصل الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، استعداداً لمواجهة الوحدة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقف المدرب الوطني يوسف عنبر على الجاهزية الفنية والبدنية لعناصر الفريق، من خلال الحصة التدريبية التي ركز فيها على الجوانب التكتيكية لمختلف مراكز اللعب.