، "غريفيث": طرفا النزاع في اليمن سينسحبان من الحديدة خلال أسابيع ،

محمد بن مسعود - الدمام - المناقشات جارية بشأن المرحلة الثانية

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث اليوم (الخميس)، أن طرفي الحرب قد يبدآن في سحب قواتهما من مدينة الحديدة الساحلية خلال أسابيع، وذلك في خطوة مطلوبة لتمهيد الطريق أمام مفاوضات سياسية تنهي الحرب الدائرة منذ أربعة أعوام.

وأوضح "غريفيث" في مقابلة مع "رويترز" عبر الهاتف أنه تلقى الأحد الماضي موافقة رسمية من الحكومة الشرعية، وميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران، لتنفيذ المرحلة الأولى التي تشمل نقل القوات.

وأضاف أن المناقشات جارية حاليًا بشأن المرحلة الثانية.