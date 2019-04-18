“صحة المدينة” ترد على مقطع “الطفل المشلول” في مستشفى أُحد.. وتُوضح الحقائق...

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمدينة المنورة، اليوم (الخميس)، بياناً أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل في مستشفى أُحد العام قال مصوّره إنه مشلول ودخل في غيبوبة. وقالت مديرية الشؤون الصحية إن الطفل وصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني من آلام أسفل بطنه، وشخّص الأطباء حالته بالتهاب حاد في الزائدة الدودية وارتفاع نسبة الكريات البيضاء.

وأضافت أن الأطباء قرروا استئصال الزائدة، وأجريت له العملية بنجاح؛ لكن لوحظ وجود عيب خلقي في أمعاء الطفل يسمى “رتج ميكايل” سبب ظهور بعض الأعراض. وتابعت أنه بعد ظهور الأعراض بسبب العيب الخلقي، أجرى الأطباء عملية استكشافية للأمعاء لاستئصال الجزء المصاب. وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن الطفل تحسنت حالته بعد ذلك بصورة تدريجية، وسُمح له بمغادرة المستشفى، وكان ينتظر حضور ذويه لاصطحابه إلى المنزل. وشددت المديرية على أن الطاقم الطبي المباشر لحالة الطفل قدم له العناية الطبية اللازمة وفقاً للأعراف الطبية المتبعة في الحالات المشابهة.