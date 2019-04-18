القبض على جناة حاولوا سرقة صراف بنك في المجاردة

بتوجيهات من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، وبمتابعة من مدير شرطة المجاردة المقدم محمد بن مشبب العدواني، تمكنت شعبة البحث والتحري بشرطة المجاردة من القبض على الجناة المعتدين على صراف أحد البنوك بمحافظة المجاردة، وتم الكشف عن غموض القضية والوصول للجناة المعتدين، والقبض عليهم، وإحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وكان مجهولون حاولوا سرقة الصراف وسط محافظة المجاردة بتاريخ 27/7/1440 حيث قامو بتكسير الباب الخارجي والعبث بالجهاز في محاولة منهم للوصول إلى الخزنة .
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