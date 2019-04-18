خادم الحرمين يبعث رسالة خطية إلى ملك الأردن

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. وسلم الرسالة، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان خلال استقبال الملك عبدالله الثاني بن الحسين له في قصر الحسينية. وحمّل ملك الأردن، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتمنياته له بموفور الصحة والعافية، وللشعب السعودي المزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال اللقاء، بحث تعزيز عمق العلاقات الأخوية، التي تربط البلدين، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، ويخدم القضايا العربية والإسلامية.

وفي سياق متصل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق اليوم، رسالة خطية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تتضمن تأكيد متانة العلاقات التاريخية، التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين. وتضمنت رسالة خادم الحرمين حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي، إن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى شقيقه خادم الحرمين الشريفين، مؤكدًا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.