الأرصاد تُحذر من أمطار رعدية على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة

حذرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح مثيرة للأتربة والغبار على بعض محافظات منطقة مكة المكرمة. وتوقعت الهيئة أن تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم (الخميس)، وقد تتسبب في جريان السيول.
وأفادت أن المحافظات المتوقع تأثرها بالحالة هي: الطائف، وميسان، وشقصان وتربة، ورنيه، والخرمة، والمويه، وظلم والأجزاء المجاورة لها. كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية، والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق.
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