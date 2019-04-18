بالصور.. «عمل الرياض» تضبط 223 مخالفة وينذر 166 منشأة

نفّذت مكاتب العمل، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكُّد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

وشملت الحملات العاصمة ومحافظات «الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية» إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.

وأسفرت الحملات عن ضبط 223 مخالفة وإنذار 166 منشأة أخرى.

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من جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي: إنَّ الحملات التفتيشية مُستمرة في العاصمة وكافة محافظات المنطقة. لافتة إلى أنها ستشمل جميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.

وأكَّد السيالي، عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 3245 منشأة تجارية.

ودعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد»، عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»، مُشيرًا إلى أنه سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.