دعا المواطنين إلى التعاون مع فرق الوزارة
نفّذت مكاتب العمل، التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكُّد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.
وشملت الحملات العاصمة ومحافظات «الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية» إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير.
وأسفرت الحملات عن ضبط 223 مخالفة وإنذار 166 منشأة أخرى.
من جانبه، قال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي: إنَّ الحملات التفتيشية مُستمرة في العاصمة وكافة محافظات المنطقة. لافتة إلى أنها ستشمل جميع الأنشطة التجارية، بالتعاون مع الجهات الشريكة؛ لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.
وأكَّد السيالي، عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد شملت 3245 منشأة تجارية.
ودعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق «معًا للرصد»، عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد «19911»، مُشيرًا إلى أنه سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «عمل الرياض» تضبط 223 مخالفة وينذر 166 منشأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.