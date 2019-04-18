«الزكاة والدخل» تطلق مشروع نظام الحوسبة السحابية والمعلوماتية

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل مشروع نظام المنطقة الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، عبر موقعها الإلكتروني.

ويهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والخدمات الرقمية وتقنية المعلومات من خلال منح المستثمرين مزايا ضريبية وغير ضريبية، امتدادًا لاختصاص الهيئة، وفي سبيل الوصول إلى تحقيق أعلى معايير الجودة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبكفاءة فنية عالية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المختصين، وجميع الأطراف المعنية وذات العلاقة إلى الاطلاع على مشروع النظام عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وإبداء الآراء والملحوظات- إن وجدت- حيالها، وإرسالها على البريد الإلكتروني ([email protected]).

وحددت الهيئة تاريخ 19/8/1440هـ، والموافق 25/4/2019م موعدًا نهائيًا لاستلام الآراء.