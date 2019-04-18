السعودية اليوم / مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة تحتفل بتخريج عدد من المتدربين



جدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

احتفلت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتخريج عدد من النزلاء المتدربين بمعهد تدريب الإدارة العامة لإصلاحية جدة، للعامين 1439 / 1440هـ ، بحضور مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش، ومشرف عام التدريب على معاهد السجون بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس سيحان بن سالم الزهراني.

وأوضح مدير إدارة إصلاحية جدة المقدم محمد بن عبدالله أبو حيمد أن المعهد يضم تسعة أقسام وهي ميكانيكا السيارات، التمديدات الصحية، صيانة الجوال، الكهرباء، التبريد والتكييف، الخياطة، اللحام، النجارة، والحاسب الآلي.

وأشار أن عدد الخريجين في العام الأول بلغ 147 نزيلًا ، وبلغ عددهم في العام الثاني 274 نزيلًا ، حيث حصل قسم اللحام على صدارة الترتيب بين أقسام المعهد في عدد النزلاء الخريجين على مدى عامين بـ 72 نزيلًا، ويأتي ميكانيكا السيارات في المرتبة الثانية بـ 64 نزيلًا، بينما يحل قسم الكهرباء في المرتبة الثالثة بـ 61 نزيلًا .

وأضاف أن قسم التمديدات الصحية حصل على المرتبة الرابعة بـ 58 نزيلًا، يليها النجارة بـ 43 نزيلًا، ثم الخياطة بـ 42 نزيلًا ، ويأتي الحاسب الآلي في المرتبة السابعة بعدد نزلاء 41 نزيلًا، ثم صيانة الجوال بـ 40 نزيلًا، ويحلّ التبريد والتكييف في نهاية قائمة الأقسام بـ 15 نزيلًا.

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22:49ت م

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