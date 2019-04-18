السعودية اليوم / مدير تعليم ينبع يرعى الحفل الختامي للإشراف التربوي



ينبع 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

رعى مدير التعليم بمحافظة ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي مساء أمس، الحفل الختامي لبرامج وأنشطة ومبادرات الإشراف التربوي للعام الدراسي، الذي أقيم على مسرح الإدارة بحضور المساعد للشؤون التعليمية سليم بن عبيان العطوي ومدير الإشراف التربوي معوض الذبياني.

وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى مدير التعليم كلمة أكد فيها أن الإشراف التربوي يقوم بمتابعة العملية التعليمية، مشيدًا بالمخرج التعليمي ودور الإشراف في التطوير المهني والعلمي ودعم الابتكارات والإبداعات.

بعد ذلك ألقى مدير الإشراف التربوي كلمة استعرض خلالها أبرز البرامج المنفذة خلال العام، مؤكدًا السعي بكامل الطاقات لتحقيق التوجهات المستقبلية والمحققة لتطلعات الوزارة وتوجهات الإدارة .

وتخلل الحفل عروض لمنجزات إدارة الإشراف التربوي، والعديد من البرامج التربوية والثقافية، وعروض مبسطة للمبادرات والأنشطة التي قدمها الإشراف خلال العام الدراسي.

وفي ختام الحفل كرّم مدير التعليم المشرفين التربويين المنفذين للمبادرات والبرامج وعددًا من القيادات المدرسية والمعلمين والطلاب.

// انتهى //

22:27ت م

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