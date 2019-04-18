

مكة المكرمة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

أدى دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال دولته لدى وصوله إلى الحرم المكي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

// انتهى //

22:14ت م

0274





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس وزراء جمهورية العراق يؤدي مناسك العمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.