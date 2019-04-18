السعودية اليوم / أمير منطقة عسير يتفقّد محافظة محايل



أبها 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، أن محافظة محايل أرض خصبة للنجاحات، مستشهدًا بما تحقق في فعاليات "صدر الكرامة" برجالها وأهلها الأوفياء لدينهم ومليكهم ووطنهم، وأن التاريخ نقش اسم محافظة محايل في صفحة الأمجاد ورصّعها بأسماء شهدائها، واستحقت أن تكون صدرًا فسيحًا للكرامة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه التفقدية أمس لمحافظة محايل، ولقائه بمحافظ محايل المكلف ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الحكومية، مشيرًا سموه إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين والشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل كافة المناطق والمحافظة والقرى والهجر.

واطلع سموه على سير أعمال الإدارات الحكومية بالمحافظة، وبحث التحديات التي تواجه المواطنين والمراجعين، سعيًاً لإيجاد الحلول الناجحة، ثم التقى سموه بشباب وشابات محايل في قاعة الاجتماعات بإدارة التعليم والاستماع لمبادراتهم وتطلعاتهم، مشيدًا سموه بمبادرتي رابطة المهندسين لأهميتها، وكذلك مجلس شباب محايل الذي سيكون له الأثر الإيجابي الكبير بين مجالس محافظات منطقة عسير الشبابية.

وفي نهاية اللقاء كرّم سمو الأمير تركي بن طلال مشرفي وطلاب ماراثون "صدر الكرامة" ورجال الأعمال الذين قدموا مبادرات مجتمعية صحية تقدر بحوالي 16 مليون ريال.

عقب ذلك افتتح سموه جامع الشيخ محمد عبدالله فلقي، الذي يعد من أكبر الجوامع بمنطقة عسير بمساحة 32000 متر مربع، ثم عقد اجتماعًا موسعًا في المركز الحضاري مع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي ومديري فروع الوزارات الخدمية بمنطقة عسير لمناقشة القضايا المحلية، لإيجاد الحلول العملية.

وأعلن سمو أمير منطقة عسير خلال الزيارة أن مشروع المياه المحلاة بالمحافظة سينتهي بحلول العام 2022 عبر مشروع الشقيق (3)، فيما بحث سموه حاجة المحافظة إلى مستشفى نساء وولادة، ومستشفى مرجعي يخدم قطاع تهامة عسير، ومستشفى صحة نفسية، وافتتاح فرع للمستشفى العسكري، وفي مجال الاتصالات سيتم بحلول الربع الثاني من عام 2020، الانتهاء من تغطية 120 قرية بشبكة الجيل الرابع، إضافة إلى مناقشة استكمال الطرق المتعثرة، ودعم مشروعات درء وتصريف السيول.

وفي نهاية الزيارة سلّم الأمير تركي بن طلال عدد (61) منحة سكنية للمستحقين، واستقبل المواطنين والمواطنات في مجلس المحافظة واستمع إلى مطالبهم.

// انتهى //

22:12ت م

0273





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمير منطقة عسير يتفقّد محافظة محايل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.