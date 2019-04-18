سياسي / الفرق الهندسية تتلف آلاف الألغام في الجوف شرق اليمن



عدن 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 ابريل 2019 م واس

أتلف المركز التنفيذي التابع للبرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام بالتعاون مع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" والفرق الهندسية بالمنطقة العسكرية السادسة، اليوم، آلاف الألغام المتنوعة زرعتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمحافظة الجوف شرق اليمن.

وقال مدير المركز الوطني اليمني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي: "إنه تم إتلاف أكثر من 5 آلاف لغم أرضي وفردي بعد أن تم انتزاعها من ثلاث مديريات محررة في محافظة الجوف، من قبل المركز الوطني وبالتعاون مع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" والفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني الوطني".

وأضاف - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أن هذه الألغام والعبوات تم زراعتها من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في الطرقات وفي مزارع المواطنين، داعيًا جميع المواطنين اليمنيين إلى الإبلاغ عن أي أجزاء مشبوهة إلى الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة.

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22:12ت م

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