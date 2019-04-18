السعودية اليوم / وكيل محافظة بدر يدشن الفرع المُتنقل لصندوق الموارد البشرية «هدف»



ينبع 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

دشَّن وكيل محافظة بدر ، محمد بن عطيه الجهني اليوم، بحضور مدير مكتب العمل بالمحافظة رامي حميد الشريف ، الفرع المُتنقل لصندوق الموارد البشرية «هدف» .

واستمع لشرح من ممثل ( هدف )، عن أبرز المبادرات والبرامج التي يُنفذها الفرع المُتنقل، بهدف دعم توطين الوظائف وتأمين طالبي العمل بالقطاع الخاص، من خلال استقبال الشباب من طالبي العمل وتسجيلهم في البوابة الوطنية للعمل.

وأعرب وكيل محافظة بدر عن شكره وتقديره لصندوق الموارد البشرية، على هذه الجهود في خدمة شباب المحافظة وتوفير الوظائف المناسبة لهم.

// انتهى //

22:05ت م

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