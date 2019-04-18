السعودية اليوم / تعليم الشرقية يدشن ملتقى مكتب خدمات النقل التعليمي



الدمام 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان اليوم، مكتب خدمات النقل التعليمي التابع لشركة تطوير بمقره الجديد بالدمام، بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد الغفيلي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي المهندس فهد الشايع، والمدير الإقليمي للنقل التعليمي بالشرقية مبارك القحطاني، وعدد من القيادات التعليمية ومنسوبي الشركة.

وأكد الشلعان، أن وزارة التعليم تمضي قدمًا في عملية التوسع على خارطة منظومة النقل المدرسي لتشمل خدماتها كافة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في المناطق والهجر، يأتي ذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة إيمانًا بأهمية تهيئة منظومة البيئة التعليمية المتكاملة ، وأهمية اتباع أعلى معايير الجودة والسلامة في حافلات النقل التعليمي، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

عقب ذلك، تم استعراض واقع النقل التعليمي في المنطقة الشرقية، في ظل وجود مكتب إقليمي للشركة بالمنطقة وأثره على جودة مخرجات العملية التشغيلية للخدمة وتسهيل عملية متابعتها بشكل فوري فضلًا عن دعم إستراتيجيتها في تطوير خدمة النقل التعليمي وتحسين جودتها ورفع كفاءة تشغيلها ومعالجة الملاحظات ووضع فرص التحسين لها.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا تم خلاله تسليط الضوء من قبل مدير قطاع التخطيط والتشغيل بالشركة المهندس ماجد العتيبي، على أبرز إنجازات الشركة في جانب خدمات النقل والوقوف على محطات التطوير التي مر بها، مستعرضًا في الوقت نفسه ملامح الإطار التنظيمي لقطاع النقل التعليمي، كذلك أبرز الخدمات التي يقدمها، مرورًا بمراحل التوسع, وتحسين كفاءة التشغيل.

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21:49ت م

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