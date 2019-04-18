السعودية اليوم / أمانة الطائف تعيد تأهيل الطريق الدائري بمركز الشفا السياحي



الطائف 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

وقف أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل على سير العمل في المشروعات البلدية التي تنفذها الأمانة لتأهيل الطريق الدائري بمركز الشفا السياحي (سفلتة ، أرصفة، درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، إزالة التشوهات البصرية، تحسين المشهد الحضاري) .

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع مشعل مطلق القثامي أن الأمانة تعمل حاليًا على تطوير الدائري السياحي بمركز الشفا، ويشمل إعادة السفلتة للطريق وإعادة التأهيل الشاملة للأرصفة ومحددات المسارات، بالإضافة إلى تنفيذ آلية محكمة لحماية الطرق بالمركز السياحي من مياه السيول.

وقد وجه المهندس محمد آل هميل بإنهاء جميع الأعمال المتعلقة بالطريق الدائري قبل حلول الموسم السياحي بالطائف، مع ضمان أعلى معايير الأداء بالطرق وسلاسة الحركة المرورية.

// انتهى //

21:43ت م

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