السعودية اليوم / محافظ الخرمة يدشن المرحلة الثانية من حملة تشجير المحافظة



جدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

دشن محافظ الخرمة مطلق بن عبدالرحمن السبيعي اليوم، المرحلة الثانية من حملة تشجير المحافظة ، ضمن مبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، لزراعة أربعة ملايين شجرة، بحضور مدير مكتب الوزارة بالمحافظة، عبدالله السبيعي، ومديري الإدارات الحكومية، وطلاب المدارس، بمشاركة فعالة من بلدية الخرمة وفريق الخرمة التطوعي.

ويقع موقع التشجير في الجانب الغربي للطريق العام الخرمة - تربة بمسافة ٣٠٠٠ م، ابتداء من دوار سوق الأنعام وحتى دوار شركة الكهرباء جنوبًا.

وأكد السبيعي أهمية زيادة المساحات الخضراء لما لها من فوائد جمالية، وبيئية، وصحية واجتماعية، وبما تسهم به الأشجار في التخفيف من حدة التغير المناخي.

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21:09ت م

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