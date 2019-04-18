السعودية اليوم / جامعة الأعمال والتكنولوجيا تقيم حفل تخرج برنامج قادة التحول



جدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

أقامت جامعة الأعمال والتكنولوجيا أمس الأول، حفل تخرج برنامج قادة التحول الذي استمر لمدة تسعة أسابيع متواصلة، ونظمه مجتمع القيادات الشابة "YLC" ، وهو أول برنامج عملي لتأهيل طالبات وطلاب الجامعات لما يتوافق مع برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، وأهداف التنمية المستدامة، والمعروفة رسميًا باسم "الأهداف العالمية"، وهي عبارة عن 17 هدفًا وُضعت من قِبل منظمة الأمم المتحدة، بحضور عدد من الجامعات الحكومية والأهلية، وذلك بقاعة القصر بفندق جدة هيلتون.

وثمَّن عميد شؤون الطلاب الدكتور لؤي بن بكر الطيار، الدعم الكبير الذي تحظى به البيئة التعليمية والبحثية، الذي يسهم بشكل كبير في تهيئة الجو الملائم للأنشطة الطلابية، التي تنمَّي المهارات المعرفية الموازية للبرامج الأكاديمية التي يتلقاها الطالب خلال فترة دراسته الجامعية.

وأضاف الطيار أن عددًا كبيرًا من المتفوقين دراسيًا هم من أعضاء الأندية الطلابية، ويمثلون الجامعة في جميع المحافل الداخلية والخارجية خير تمثيل، ويهدف البرنامج الذي يهتم ببناء قادة من الشباب والشابات، إلى كيفية اكتشاف الإمكانيات غير المُستغلة، وإضافة القيمة من خلال المهنة، وربط المشاركين بالجهات ذات العلاقة بمجال اختصاصهم، وكيفية محاذاة المهنة مع مبادرات وبرامج رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

20:52ت م

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