‏ع / السعودية اليوم / مجلس التعليم بالحدود الشمالية يعقد اجتماعه الدوري



عرعر 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 إبريل 2019 م واس

عقد مجلس التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم اجتماعه الدوري ، بحضور مدير التعليم المنطقة عبدالرحمن القريشي ، والمساعد للشؤون التعليمية عباس العنزي ، وذلك في قاعة الاجتماعات الصغرى بإدارة بعرعر .

وناقش المجلس عدة موضوعات من أبرزها تدشين الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم ، والمجالس التعليمية الواقع والمأمول والتكامل المنشود ، وآلية الاستفادة من مبتعثي برنامج خبرات .

// انتهى //

20:25ت م

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