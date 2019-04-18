السعودية اليوم / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الشؤون الدينية الباكستاني



جدة 13 شعبان 1440 هـ الموافق 18 أبريل 2019 م واس

استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه في جدة اليوم ، معالي وزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية الدكتور نور الحق قادري ، والوفد المرافق له ، بحضور المدير التنفيذي المشرف العام على مكتب وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ ، ومدير عام مكاتب شئون الحجاج حسني بوسطجي.

ورحب بنتن خلال الاستقبال ، بوزير الشؤون الدينية بجمهورية باكستان الإسلامية ، معبراً عن شكره على ما لمسه من تعاون في تنظيم شؤون حجاج بلادهم لتمكينهم من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

من جهته ثمن وزير الشؤون الدينية الباكستاني ، جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن ، وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار .

وأشاد بدور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار ، وتفعيل التقنية في سبيل التسهيل عليهم في أداء المناسك.

// انتهى //

20:22ت م

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