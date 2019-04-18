شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يؤدي مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

أدى دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى الحرم المكي، قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل وعدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

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