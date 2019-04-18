د.البراق يحصل على جائزة السفارة الأسترالية

جدة - عمرو شويل احتفاء بإنجازات خريجي الجامعات الإسترالية وإسهاماتهم، أقامت السفارة الإسترالية بالرياض الأسبوع الماضي حفلًا لتكريم المتميزين حضره ما يربو على سبعمائة من خريجي الجامعات الإسترالية، وقد افتتح الحفل سعادة سفير إستراليا بالمملكة، وأشاد في كلمته بالمستوى المميز للطلاب السعوديين من خريجي الجامعات الإسترالية، كما أشار إلى أن السفارة قد خصصت عشر جوائز للخريجين المتميزين في مجالات عدة، وكان في مقدمة المكرمين الدكتور نايف بن سعد البراق أستاذ اللغويات التطبيقية المشارك ، وعميد كلية الآداب بجامعة الطائف، الذي حصل على جائزة الخريج المتميز في الإدارة التعليمية واللغويات التطبيقية.

وقد تلقى الدكتور نايف البراق الجائزة ببالغ التقدير والإعزاز، مثمنًا للسفارة الإسترالية هذا التكريم، كما رفع أسمى آيات الشكر لحكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله التي أتاحت للمواطن السعودي بما قدمته من دعم مخلص ورعاية صادقة أن يطوف في أعرق جامعات المعمورة مبتعثًا؛ ليعود إلى وطنه حاملاً مشاعل العلم، ورايات التطوير الأكاديمي، على النحو الذي يسهم في حث الأجيال الجديدة من الطلاب، وتوجيههم لبذل المزيد من الجهود من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 . كما توجه سعادته بجزيل الشكر إلى جامعة الطائف التي منحته الفرصة ليكون ضمن رجالات العمل الإداري في بيئة أكاديمية زاهرة تلقى كل الدعم من معالي مدير جامعة الطائف الدكتور حسام بن عبد الوهاب زمان.

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ويعد الدكتور نايف البراق واحدًا من الكوادر الأكاديمية الواعدة بجامعة الطائف؛ إذ إنه منذ تخرجه في جامعة كوينزلاند بمدينة برزبن، وحصوله على الدكتوراه في اللغويات التطبيقية وتعليم اللغات، تقلد عددًا من المناصب الأكاديمية بداية من رئيس قسم اللغات الأجنبية بكلية الآداب، حتى صار عميدًا لها، وللدكتور نايف مشاركات متميزة في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل المملكة وخارجها، وإسهام بارز في تأسيس وحدة تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بكلية الآداب جامعة الطائف، كما أشرف وناقش عددًا من الرسائل العلمية، ذلك فضلًا عن جهوده المتميزة في المجال الثقافي؛ إذ عمل مشرفًا ثقافيًا على النادي السعودي في إستراليا لمدة ثلاث سنوات إبان ابتعاثه وأدار عددا من الفعاليات الكبرى، كما أن له عدداً كبيرًا من المقالات المتميزة، وديوان شعر سيرى النور قريبًا.