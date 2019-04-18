رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440 للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن الكشف عن نتيجة حركة النقل الداخلي 1440، وذلك لكافة المعلمين والمعلمات على مستوى المملكة العربية السعودية، عبر نظام نور التابع لوزارة التربية والتعليم في السعودية.

حيث أعلنت الوزارة أن حركة النقل الداخلي يجرى إعتمادها في الوقت الحالي بكافة المناطق التعليمية على مستوى المملكة العربية السعودية، تمهيداً للكشف عنها لكافة المعلومات والحصول على تفاصيل النقل الداخلي.

وقد تم فتح باب حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لكافة المعلمين الذين يرغبون في الانتقال إلى مدارس آخرى في مناطق ومدن ومحافظات المملكة العربية السعودية، أو في نفس المنطقة التعليمية التابع لها.

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رابط الاستعلام عن حركة النقل الداخلي 1440

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم السعودية، كانت قد وحدت إجراءات حركة النقل الداخلي، وذلك عبر بوابة نور الإلكتروني، وذلك ضمن جهودها الحالية من أجل توحيد البرامج الإلكترونية بالإدارات التعليمية.

وقد أصدرت وزارة التعليم في الفترة الماضية تعميم يقضى بإجراءت حركة النقل الداخلي لكافة المعلمين والمعلمات شاغلي الوظائف التعليمية، مع إجراءات تحديث بيانات جميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، ويمكن الحصول على نتائج النقل الداخلي من خلال الرابط التالي:

رابط حركة النقل الداخلي 1440 عبر نظام نور