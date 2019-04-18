- 1/2
- 2/2
تمكن فريق طبي مكوّن من استشاريي جراحة الأوعية الدموية واستشاريي العظام بمستشفى الملك خالد بحائل، من تضميد اليد اليمنى لمصاب في حادث مروري.
وكان المصاب قد وصل المستشفى بحالة حرجة، إذ تعرض إلى قطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة في اليد وكسر متفتت في عظمة العضد مع تهتك في العضلات الضامة وفقد مساحة كبيرة من الجلد.
وقال المتحدث باسم صحة حائل عارف الغازي، إن الفريق الطبي، تمكن بفضل الله من إعادة توصيل الطرف بعد عملية معقدة تجاوزت الثلاث ساعات ونصف الساعة، تكللت بحمد الله بالنجاح التام حيث بينت المتابعة والفحوص اليومية استقرار حالة المصاب وتماثله للشفاء ولله الحمد.
فريق طبي بحائل ينجح في إعادة توصيل يد متفتتة لمصابصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-18
تمكن فريق طبي مكوّن من استشاريي جراحة الأوعية الدموية واستشاريي العظام بمستشفى الملك خالد بحائل، من تضميد اليد اليمنى لمصاب في حادث مروري.
وكان المصاب قد وصل المستشفى بحالة حرجة، إذ تعرض إلى قطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة في اليد وكسر متفتت في عظمة العضد مع تهتك في العضلات الضامة وفقد مساحة كبيرة من الجلد.
وقال المتحدث باسم صحة حائل عارف الغازي، إن الفريق الطبي، تمكن بفضل الله من إعادة توصيل الطرف بعد عملية معقدة تجاوزت الثلاث ساعات ونصف الساعة، تكللت بحمد الله بالنجاح التام حيث بينت المتابعة والفحوص اليومية استقرار حالة المصاب وتماثله للشفاء ولله الحمد.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
09:21 PM
تعرِض لقطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة بحادث مروري
تمكن فريق طبي مكوّن من استشاريي جراحة الأوعية الدموية واستشاريي العظام بمستشفى الملك خالد بحائل، من تضميد اليد اليمنى لمصاب في حادث مروري.
وكان المصاب قد وصل المستشفى بحالة حرجة، إذ تعرض إلى قطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة في اليد وكسر متفتت في عظمة العضد مع تهتك في العضلات الضامة وفقد مساحة كبيرة من الجلد.
وقال المتحدث باسم صحة حائل عارف الغازي، إن الفريق الطبي، تمكن بفضل الله من إعادة توصيل الطرف بعد عملية معقدة تجاوزت الثلاث ساعات ونصف الساعة، تكللت بحمد الله بالنجاح التام حيث بينت المتابعة والفحوص اليومية استقرار حالة المصاب وتماثله للشفاء ولله الحمد.
، فريق طبي بحائل ينجح في إعادة توصيل يد متفتتة لمصاب ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي بحائل ينجح في إعادة توصيل يد متفتتة لمصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.