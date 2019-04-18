، فريق طبي بحائل ينجح في إعادة توصيل يد متفتتة لمصاب ،

محمد بن مسعود - الدمام - تعرِض لقطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة بحادث مروري

تمكن فريق طبي مكوّن من استشاريي جراحة الأوعية الدموية واستشاريي العظام بمستشفى الملك خالد بحائل، من تضميد اليد اليمنى لمصاب في حادث مروري.

وكان المصاب قد وصل المستشفى بحالة حرجة، إذ تعرض إلى قطع بالشرايين والأعصاب الرئيسة في اليد وكسر متفتت في عظمة العضد مع تهتك في العضلات الضامة وفقد مساحة كبيرة من الجلد.

وقال المتحدث باسم صحة حائل عارف الغازي، إن الفريق الطبي، تمكن بفضل الله من إعادة توصيل الطرف بعد عملية معقدة تجاوزت الثلاث ساعات ونصف الساعة، تكللت بحمد الله بالنجاح التام حيث بينت المتابعة والفحوص اليومية استقرار حالة المصاب وتماثله للشفاء ولله الحمد.