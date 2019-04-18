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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة نجران، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
"الأرصاد" تنبه: استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-18
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة نجران، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
18 إبريل 2019 - 13 شعبان 1440
09:21 PM
قد تؤدي لجريان السيول وتستمر حتى الـ 10 مساءً
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة على منطقة نجران، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل مدينة نجران ومحافظات خباش، وحبونا، وبدر الجنوب، والأجزاء المجاورة، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، "الأرصاد" تنبه: استمرار هطول أمطار رعدية على منطقة نجران ،
المصدر : الخليج 365
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