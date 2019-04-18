، اتحاد الرماية يناقش تقارير الأخضر في اجتماعه الأول لعام 2019م ،

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع على تقرير الأجهزة الفنية والإدارية والمشاركات المقبلة للمنتخب

عقد الاتحاد السعودي للرماية، اليوم الخميس، اجتماعه الأول للموسم الرياضي 2019م، برئاسة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرماية فارس السعدي، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي؛ لوضع الخطط للوصول بلعبة الرماية لمنصات التتويج في المحافل الدولية قريبًا.

وناقش الاجتماع العديد من الجوانب الخاصة بعمل الاتحاد والخطط المستقبلية، كما تمت مناقشة مشاركات المنتخب السعودي للرماية خلال الفترة الماضية، والاطلاع على تقرير الأجهزة الفنية والإدارية، إلى جانب المشاركات المقبلة وبقية البرنامج الزمني للاتحاد.