شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق «الأيام الثقافية السعودية» في تركمانستان والان نبدء بالتفاصيل
وعبر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، عن اعتزاز المملكة بالعلاقات التي تربطها بتركمانستان وشعبها وأواصر الروابط ومن بينها الأواصر الثقافية التي كانت جسراً لروابط أقوى بين شعبي المملكة وتركمانستان.
وقال: "يدرك الجميع أهمية الموروث الثقافي في تاريخ الأمم وحيث يحظى البلدين بإرث ثقافي ضارب في جذور التاريخ يتطلع كل جانب إلى التعريف به واستعراضه لتحقيق المزيد من التقارب وزيادة مستوى التعارف والتعاون الاستكشاف الروابط التاريخية التي تجمع بين الثقافتين".
وأضاف: "بالنظر إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وتركمانستان يمثل الجانب الثقافي أحد أهم روافد هذه العلاقات التي سنعمل مع أشقائنا في تركمانستان على تعزيزها وتمتينها بما يتجاوب مع تطلعات وطموح القيادتين في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي تركمانستان الشقيقة بقيادة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف".
وحرصت وزارة الإعلام ممثلة بوكالة الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية على أن تكون الأيام الثقافية السعودية في تركمانستان التي تستمر فعالياتها أربعة أيام بمثابة منصة تفاعلية للمواهب الإبداعية من المملكة وراعت في أعمالها تسليط الضوء على الجوانب المتعددة للثقافة السعودية، ودورها في بناء الجسور مع الثقافات الأخرى في ظل رؤية المملكة 2030.
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