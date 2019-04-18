شكرا لقرائتكم خبر عن «العثيمين» ورئيس وزراء العراق يبحثان مستجدات الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس الوزراء العراقي عل الدور المهم الذي تضطلع به المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرًا إلى حرص العراق على تعزيز علاقته مع المنظمة التي دعمت العراق وشعبه.
من جهته، عبر الأمين العام عن ثقته في أن تحقق الحكومة العراقية الجديدة المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي، مشيدًا بالعلاقات المتينة بين جمهورية العراق ومنظمة التعاون الإسلامي، ومؤكدًا حرص المنظمة على تطوير هذه العلاقات لما فيه خير الأمة الإسلامية.
وشدد العثيمين على أن المنظمة لن تدخر جهدًا في مساندة ودعم العراق خاصة في هذه المرحلة المهمة التي تتضافر فيها الجهود لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب.
كانت هذه تفاصيل خبر «العثيمين» ورئيس وزراء العراق يبحثان مستجدات الأوضاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.