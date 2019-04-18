شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بالإمارات يقلد «الصقير» رتبته الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة، تركي بن عبدالله الدخيل، المقدم صالح بن عبدالعزيز الصقير رتبته الجديدة (عقيد)، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته ، بحضور الملحق العسكري السعودي في الإمارات العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني اليوم في أبوظبي.

وهنأ السفير الدخيل العقيد الصقير على الثقة الملكية الكريمة، متمنيا له التوفيق والنجاح في عمله.

كما هنأ العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، العقيد الصقير على الثقة الملكية.

من جهته شكر العقيد الصقير السفير الدخيل والملحق العسكري الجهني، داعيا الله أن تكون الثقة الملكية دافعاً لبذل الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.