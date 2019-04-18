شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 35 ورشة ومستودعا بالمناطق الصناعية بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الخدمات حملة ميدانية شملت أكثر من 260 منشأة، تم خلالها إغلاق 35 منشأة مخالفة تتمثل في ورش ومستودعات في المناطق الصناعية، وتوجيه 65 إنذارا.

وأشار رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي إلى أن الحملة تأتي بهدف التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة وتوفر التراخيص اللازمة وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخالفات للأنشطة في تلك المواقع.

وأفاد المهندس الزايدي بأن الحملة كشفت عن وجود عدد من المخالفات في تلك المواقع أبرزها انتهاء التراخيص للمنشآت والعمل خارج نطاق المحل ووجود سكن مخالف داخل المنشأة، وتكدس السيارات أمام الورش في الخارج، موضحا أنه تم توجيه عدد من الإنذارات للمخالفين بهدف تصحيح أوضاعهم ومعالجتها، وسيتم بعدها تطبيق الغرامات على تلك المخالفات.

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وأهاب الزايدي بأهمية التزام ملاك الورش والمستودعات بالاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة وعدم ممارسة أنشطة غير مصرح بها، مشددا على أن البلدية ستتخذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين في هذا الجانب.

يذكر أن بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الخدمات قد نفذت مؤخرا حملة ميدانية على مدى أسبوعين شملت أكثر من 215 منشأة، نتج عنها إغلاق 18 منشأة مخالفة تتمثل في ورش ومستودعات في المناطق الصناعية، فيما بلغ عدد المخالفات التي رصدت أكثر من 30 مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن الحملة هدفت إلى التأكد من ممارسة الورش للأنشطة وفق الأنظمة وتوفر التراخيص اللازمة وعدم وجود تجاوزات وتعديات أو استخدام الساحات والطرق العامة، إضافة إلى التأكد من عدم وجود مخالفات للأنشطة في تلك المواقع.