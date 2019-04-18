فيديو.. إزالة لافتات وصور حزب العدالة وأردوغان من إسطنبول

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

بدأت بلدية إسطنبول في إزالة إعلانات وصور حزب العدالة بما فيها الإعلانات التي تحمل صور الرئيس أردوغان من إسطنبول.

وقال الإعلامي هاني الظاهري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن رئيس بلدية بلاجيك الجديد في تركيا المنتمي للحزب الجمهوري قد وجه بإزالة العبارات التي تمجد الخرافة العثمانية البائدة من مبنى البلدية في أول عمل له.

Advertisements

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع فيديو يظهر إزالة الصور واللوحات الدعائية لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول.

وتلقى حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان هزيمة قاسية في أنقرة، لكن من شأن تكبد الحزب الحاكم لهزيمة في إسطنبول أن يشكل ضربة أقوى للرئيس أردوغان الذي يتصدر المشهد السياسي في تركيا منذ قرابة نحو 15 عاما، وتسبب في دخول تركيا في العديد من الأزمات والمشاكل الاقتصادية.