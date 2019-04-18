الارشيف / اخبار السعوديه

المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-18

المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال

متابعات الخليج 365 - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.

Advertisements

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجددا التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين وتستنكر الهجومين الإرهابيين في باكستان والصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا