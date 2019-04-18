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سفير المملكة بالإمارات يقلد الصقير رتبة عقيد
متابعات الخليج 365 - الرياض
بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية عدد من الضباط، قلد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الإمارات العربية المتحدة، الأستاذ تركي بن عبدالله الدخيل المقدم صالح بن عبدالعزيز الصقير رتبته الجديدة (عقيد)، بحضور الملحق العسكري السعودي في الإمارات العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني اليوم الخميس في أبوظبي.
وهنأ السفير الدخيل العقيد الصقير على الثقة الملكية الكريمة، وتمنى له التوفيق والنجاح في عمله. كما هنأ العميد الطيار الركن أحمد بن محمد الجهني، العقيد الصقير على الثقة الملكية. من جهته شكر العقيد الصقير السفير الدخيل والملحق العسكري الجهني، ودعا الله أن تكون الثقة الملكية دافعاً لبذل الجهود لخدمة الدين والمليك والوطن.
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