أمطار رعدية وموجة غبار تضرب 7 مناطق.. غداً

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال وغرب المملكة غدًا الجمعة.

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وأضافت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي، أن الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على “الرياض، الشرقية، نجران، جازان، عسير، الباحة، الطائف”.

وأضافت هيئة الأرصاد، أنه من غير المستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.