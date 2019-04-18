وزارة الاتصالات تُطلِق مسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت WRO2019

2019-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع وزارة التعليم ووزارة الطاقة والصناعة والثورة المعدنية ووحدة التحول الرقمي والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية وجمعية إنسان، اليوم، مسابقة (الأولمبياد العالمي للروبوت WRO)، بهَدف تطوير مهارات الطلاب من خلال منهجية دمج العلوم والتكنولوجيا (STEAM) وريادة الأعمال لتطوير مهارات القرن الحادي والعشرين للشباب السعودي، وتأهيله للوظائف المستحدثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وتتضمن المسابقة التي يتمحور موضوعها لهذا العام حول (المدن الذكية) أربع فئات رئيسية، أولها المسابقة المفتوحة (Open Category) والتي يتم فيها تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، ثم إعلام جميع الفرق بالعنوان الذي يتم الاتفاق عليه من اللجنة، ليقوم المشاركون بعرض أفكارهم على شكل مشاريع تطويرية يتم تقييمها وفق ضوابط محددة، فيما تقوم فكرة الفئة الثانية وهي المسابقة العادية (Regular Category) حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، وتضع تحديات محددة على الحلبة ليقوم الطالب ببرمجة الروبوت في وقت محدد لحل هذه التحديات.

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وتتيح الفئة الثالثة وهي كرة القدم للروبوت (WRO Football) للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحساس الأشعة تحت الحمراء لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، علماً بان الفئة العمرية المسموح لها بالمشاركة في هذه الفئة هي الفئة من سن 10 إلى 19 سنة. وصممت الفئة الرابعة المتعلقة بالروبوتات المتقدمة (Advanced Robotics Challenge) لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي ( (Tetras tack.

وأشار وكيل وزارة الاتصالات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد بن حمدان آل ثنيان في كلمته الافتتاحية للمسابقة إلى أننا اليوم نعيش عصر الاقتصاد الرقمي وبدايات الثورة الصناعية الرابعة بكل ما تحمله من وعود وآفاق رحبة ينبغي العمل على اغتنامها، وأنه لا بد من التعاون للاستفادة منها وتمكين بلدنا من اللحاق بركب التنمية المدفوعة بالابتكار، مبينا أن الوزارة تسعى بالتعاون مع شركائها في الجهات التعليمية والجهات ذات العلاقة إلى منح أبنائنا الطلاب المساحة لتقديم إبداعاتهم في مجال تحديات حلول الروبوت والابتكار ومهارات حل المشكلات لمواكبة توجهات الدولة، الهادفة إلى إعداد جيل متميّز من أبناء وبنات الوطن في المجال التقني لوظائف المستقبل، ليكونوا جزءاً فاعلاً في مسيرة التحول الرائع الذي تشهده مملكتنا الغالية حالياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

وقال الدكتور الثنيان، إن المسابقة تُعد فرصة هامة لالتقاء المبدعين وإبراز أعمالهم الإبداعية لإيجاد حلول للمشكلات، وتقديم مشاريع وابتكارات في مجال الروبوت و الذكاء الاصطناعي تسهم في المسيرة التنموية ، مبيناً بأن الوزارة وشركاءها يهدفون من خلال هذه المسابقة إلى تكوين 500 فريق، ويبلغ عدد الطلاب والطالبات في هذه الفرق 1000 طالب طالبة، يخضعون لتدريبهم من خلال 19 مركزاً تدريبياً بالمملكة، فيما ستقدم الوزارة 100 ألف فرصة تدريب إلكترونية عبر منصة (BE-STEAM)، في حين ستعرض الابتكارات المقدمة في منصة المشاريع، تمهيداً لتبني الأفكار المميزة، ورعاية الفرق الفائزة، المنتظر عقب ذلك ابتعاثها لتمثيل المملكة في نهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت، المزمع إقامتها هذا العام في جمهورية المجر.